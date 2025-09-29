Réunion des élus des Outre-mer à l’Élysée : Lurel Lache Letchimy

Triple L. L comme Letchimy. L comme Loose. La veille de la réunion des élus des Outre-mer à l’Élysée voulue par le Président de la République Emmanuel Macron, le sénateur de Guadeloupe Victorin Lurel crache fort justement dans le pâté en pot créole. Le président de la Collectivité Territoriale de Martinique qui voulait, via un échange préparatif prévu à ce mardi 30 septembre 2025 à 15 h à l’Assemblée Nationale entre les élus-es ultramarins faire bloc entre blacks va se mordre les orteils en public.

Eh oui…bloc rime avec ça bloque. En attendant que ça parte en sucette avant de finir en échec historique. Le dîner à l’Élysée est lui prévu à 19h30.

Et comme ces gens ne savent pas gérer le vin à table…pas besoin d’être devin pour savoir que tout cela sera vain.