Sélène Saint-Aimé en concert gratuit (musique)

A découvrir au Martinique Jazz Festival le mardi 3 décembre au Lamentin. 19h – Forum de Basse Gondeau – Entrée libre

Martinique

Contrebasse : Sélène Saint-Aimé

Batterie & tambour Ka : Sonny Troupé

Trompette : Hermon Mehari

Saxophone ténor : Irving Acao

Sélène Saint-Aimé est une jeune contrebassiste, chanteuse et compositrice d’origine caribéenne et africaine. Entre Paris et New York, elle étudie et évolue autour de musiciens de renommée internationale comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter…

Son identité se développe au travers de voyages et rencontres (Cuba, Martinique, USA, Afrique du Nord, Espagne, Italie…).

Sélène Saint-Aimé partage avec sensibilité sa musique, originale, créative et d’un lyrisme surprenant. Elle prépare son prochain EP : Cratères Lhùn s’inspirant de la sélénographie (l’étude de la surface et du relief de la Lune). Dans la mythologie grecque, Séléné représentant la déesse de la pleine Lune…

