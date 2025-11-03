Serge Letchimy le petit délinquant boskafien qui se croit …malin…😂😂😂

Serge Letchimy va escroquer les Martiniquais-es jusqu’au bout. Les 17,18 et 20 novembre 2025, il est convoqué au Tribunal correctionnel de Paris concernant sa retraite illégale. Mais notre Tèt Boskaf se croit malin. Comme par HASARD, pour ne payer son billet d’avion à 6000 euros, il a trouvé une soit-disant MISSION à la con. C’est notre Ronaldinho créole.

Il faut le voir pour le croire.

Ce petit filou qui mange du coulirou de Gros-Morne s’est inventé une mission du …14 au 27 novembre 2025. Eh oui…comme dirait Catherine « Evian » Conconne : » Le tribunal correctionnel de Paris c’est peut-être Un ministère « . BREF.

