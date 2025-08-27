Yan Monplaisir : « …je m’oppose à la tenue de ce congrès…il ne répond pas à une demande de la population… »

août 27th, 2025

Ces jours-ci, les communiqués sont à la mode en Martinique. Heureusement, pire, Dieu merci, Yan Monplaisir le maire de la commune de Saint-Joseph n’a pas contacté Didier Laguerre le nul foyalais pour rédiger le sien.

Du coup il nous donne clairement sa position sur la tenue d’un énième congrès à la con qui aura lieu le 25 septembre prochain.

Reste à savoir si Serge Letchimy ne va pas demander à Didier Laguerre son restavec, autrement dit son boy (comme pour la retraite illégale) de rédiger un… « comme eu niqué » ?

En attendant, on va se faire un petit sondage…

Martiniquaises, Martiniquais, le Congrès des élus-es prévu le 25 septembre 2025 en Martinique est-ce pour vous une priorité ?

