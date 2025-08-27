Charles Chamas président de l’IMFPA va-t-il devoir contacter Didier Laguerre pour rédiger un communiqué BIDON ?

Voilà le message WhatsApp qui circule et prend de la hauteur ce jour en Martinique. Ça concerne l’IMFPA un satellite de la Collectivité Territoriale de Martinique chère à l’incompétent Serge Letchimy. Oui la situation financière est grave dans l’île qui a vu naître Aimé Césaire et Émia Eriasec. Ce stagiaire dresse un tableau inquiétant.

Reste à avoir si Charles Chamas le président de cet Institut martiniquais de formation professionnelle des adultes va contacter Didier Laguerre, un autre incompétent notoire pour l’aider à rédiger un communiqué aussi BIDON que le sien ?