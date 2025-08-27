Charles Chamas président de l’IMFPA va-t-il devoir contacter Didier Laguerre pour rédiger un communiqué BIDON ?

août 27th, 2025

Voilà le message WhatsApp qui circule et prend de la hauteur ce jour en Martinique. Ça concerne l’IMFPA un satellite de la Collectivité Territoriale de Martinique chère à l’incompétent Serge Letchimy. Oui la situation financière est grave dans l’île qui a vu naître Aimé Césaire et Émia Eriasec. Ce stagiaire dresse un tableau inquiétant.

Reste à avoir si Charles Chamas le président de cet  Institut martiniquais de formation professionnelle des adultes va contacter Didier Laguerre, un autre incompétent notoire pour l’aider à rédiger un communiqué aussi BIDON que le sien ?

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer