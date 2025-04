Scandale financier en Martinique REJI/IMFPA/CDAD : une Gonnet peut-elle en cacher un autre ?

Décidément, ce qui se décide en Martinique est dément. En creusant le dossier RÉJI, j’ai l’impression d’être dans un débit de la régie sur la route de TSF à Fort-de-France. La boutique des Margot. Je me rappelle des époux Margot de leur fille adoptive, de Monsieur et de Madame Sain-Paul, du passage-couloir de Madame Simpha qui sentait durablement les épices et le paquet de légumes-soupe.

Dans le scandale financier REJI/IMFPA/CDAD qui est capable de faire parler sous cape sans franchir le moindre cap en Martinique, il y a un nouvel élément et non des moindres.

Il y a un certain…Benoît Gonnet qui porte le même patronyme que l’ex présidente du CDAD. Étrange. Benoît et Karine sont tous deux nés en 1980. Lui en juin, elle en août. Hasard ? Thazard.

Benoît Gonnet vit en Guadeloupe et était gérant d’Antilles Consulting. Une structure qui vend de l’impalpable jus de crâne, qui fait de la formation (hum hum), du coaching, toutus le paquetus de je t’embrouillus l’anus en bon romanticus qui ne vanus cocus…

Comme vous pouvez le voir écrit vert sur blanc…cette entreprise voit le jour le 21 juillet 2021. Tiens…tiens…Karine Gonnet arrive en Martinique au début 2021. Ça sent le thazard. Bon ok on va arrêter là aujourd’hui c’est le vendredi saint. Pas question de faire du topless et de mettre tout à nu par Toutatis. Mons. On va juste dire que depuis…février 2025…comme par hasard…Benoît Gonnet n’est plus gérant d’Antilles Consulting. Bizarre hasard. À suivre…