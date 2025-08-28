Voilà comment un BLANC… qu’on ne va pas traiter d’enculé…parle des NÈGRES en 2025 en Martinique

Énième conflit social en Martinique et énième comportement raciste d’un blanc dans l’île qui a vu naître Émia Eriasec. Ça commence faire beaucoup. Fok nou ké mété an milié an sa.

Dans le cadre du mouvement de grève des travailleurs de la SAUR Martinique, M. MIRABEAU

Maxence a déclaré le 05 aout 2025 sur les ondes de Martinique radio et TV la 1ère :

« Ces gens-là, on a répondu à leur unique revendication qui était le paiement de la

deuxième partie de la prime sans condition fin août. C’est ce qu’on a fait.

Après, il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont ceux qui étaient là avant

l’intégration.

Et cette catégorie est assujettie à un protocole signé par eux pour lequel nous

demandons que le protocole soit appliqué ».

Cette expression « ces gens-là » possède une histoire et une connotation méprisante elle

évoque la marginalisation, la stigmatisation, avec une forte charge de préjugés.

Les travailleurs en grève dénoncent ces propos discriminants profondément chargés de

préjugés et de mépris.

Les travailleurs en grève ont demandé à la direction d’écarter M. MIRABEAU de la table des

négociations.

Face au refus de la Direction, les travailleurs ont décidé de maintenir leur demande et de

poursuivre la grève.