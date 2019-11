À noël Bernard Hayot déchire l’anus des fidèles du petit Jésus en Martinique

(Cet article a été publié la première fois le 23 décembre 2018)

Même Emmanuel « Bonda manman’w » de Reynal est choqué tellement ça pue la déchirure anale. En #Martinique, Bernard #Hayot est sans pitié. Désormais il est le déchiranus , le #colbert béké. Il ne rigole plus avec les nègres buveurs de Champagne.

« Man péké moli ba zot. Bann komik ».



Voilà un produit vendu à Mr Bricolage à quelques mètres du siège du #GBH au Lamentin. Un aérateur à membrane. Chez Nanard le roi du quenard ça coûte 34,90€.

En #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, ça revient à…🥁🥁🥁🥁…13,10€

Source : www.bricodepot.fr

Soit une soDOMie économique ultramarine que même Annick #girardin et Ericka #Bareigts pourtant soucieuses d’égalité réelle ne pourraient expliquer. 21,80€ sans graisse. Et n’allez pas dire que Bernard Hayot est un enculé. Jamais je ne vous laisserai dire cela. Jamais. Plutôt mourir comme un vit nègre en mode by low law.