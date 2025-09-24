Après avoir tenté d’étrangler un syndicaliste français…Serge « Trenelle Arms Strong » Letchimy dépose une plainte contre lui pour rébellion cervicale 😜😜🤪🤪

septembre 24th, 2025

Décidément Serge Letchimy nous permet de sérieusement douter de sa santé mentale. En effet, le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique qui a tenté d’étrangler un syndicaliste…a déposé une plainte contre ce dernier. Notons que cet autonomiste de pacotilles travaille avec un cabinet parisien Arckos Avocats situé dans le 17 ème arrondissement rue de Courcelles.

Ce mec est malade. Il faut vraiment que Philippe Edmond-Mariette, Monseigneur Macaire, Maguy Marie-Jeanne, Didier Laguerre et Emmanuel Macron fassent une visio conférence pour rédiger un communiqué de presse car on est en plein Vol au-dessus d’un nid de coucou. Et ce n’est pas du cinéma. Vivement le 30 septembre 2025. Je vous en prie…prions.

