QUI veut la PEAU du directeur des finances de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Espace Sud ?

Le directeur des finances, des ressources humaines et des services généraux, de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Espace Sud en Martinique est actuellement en arrêt maladie. Rien de bien anormal.

Sauf que le sieur qui ne s’appelle pas André, ne cesse de dénoncer une utilisation abusive des fonds publics. Et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Pire, il fait chier le monde. Ce monde immonde qui aime les privilèges et les miles comme Miles Davis. Son honnêteté fait jaser mais lui il n’aime que le jazz. Un jazz qui éduque Ellington.

Il est à la fois le loup et le mouton noir à abattre, parce qu’il informe sa direction d’irrégularités entre clientélisme, dépenses extravagantes et utilisation de moyens à des fins personnelles (famille, amis, alliés…..)

Le 27 novembre 2025, dans deux jours, selon le Canard Enchaîné, Martinique La 1ère, Pascale Lavenaire et William Zébina, le Comité de Direction, de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Espace Sud va se réunir pour un énième sommet de la médiocrité créole. On ne va pas rater ça. À suivre…