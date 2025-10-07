Affaire SODEM les prévenus convoqués le 4 décembre 2025 en appel à Paris…ça va chier…le vrai !!!

Ça sent l’ur-anus. Ça sent le sodome ego mort pour cette bande à Bonnot beaux chère à Joe Dassin. On ne va pas vous faire un dessin.

Ce procès en appel de la (Société d’équipement de la Martinique (SODEM) qui aura lieu le 4 décembre 2025 à Paris va gravement perturber les derniers 8 centimètres du cacarellien du transit rectumien de : Serge Letchimy, président du conseil exécutif, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, Jean Crusol, ancien président de la Sodem, Athanase Jeanne-Rose, ancien président de la Cacem, Thierry Fondelot, ex Conseiller Régional et surtout ancien président du Syndicat mixte du Tcsp, Alain Alfred, chef d’entreprise, actuel secrétaire du PPM (Parti progressiste martiniquais), ainsi que des administratifs.

En bon dard et en tout cas car ça va chier . Comme dirait Émia Eriasec le mari de ma voisine Suzanne…ça sent le roussi.