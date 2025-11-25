« Le NÈGRE qui ne veut pas qu’on l’appelle NÈGRE »

Oui. Michaël Leton est un nègre. Sauf si on m’apporte dans l’heure qui suit, les preuves de sa dimension de leucoderme camouflé. Un bon nègre. Avec ou sans vit lucéen. En sus c’est un nègre en littérature.

En effet, il écrit pour ceux et surtout celle qui n’a pas le courage, ni le clito pour le faire. Catherine Conconne. Cette dernière comme, Martinique La 1ère, par exemple, n’a pas d’avis sur la retraite illégale de Serge Letchimy. « Je n’ai pas assez d’éléments pour juger et me faire une opinion ». Foutaise qui mérite une thèse tellement il est urgent que tu te taises Cathou. Donc elle use de son Milou. Et l’appelle « mon nègre ». Elle que Nanard H surnomme « Ma Sénatrice » entre deux verres de rhum sans alcool.

Les suceurs de raie du DJ sont comme des rémoras. Prêts à monter une SASU tellement ça suce. Mais ça…Gégé le féru de jet de sperme…sa pa zafè’w.

Une seule chose est sûre, le carnaval 2026 sonnera le glas de ces glands. Vivement.

gilles dégras … obsessionnel compulsif