« Si Serge Letchimy imagine un instant que l’Espace Sud va lui présenter des excuses…il peut toujours se GRATTER et s’arracher les cheveux »

Récemment, Bondamanjak, vif comme un éclair au chocolat Hello, a publié une communication de l’Espace Sud qui a fuité. Putain la fuite de malade façon Don Diego de la Volga. Toutt moun an bwa. On cherche le coupable. L’enculé qui a enculé les acculés.

L’Espace Sud dénonce les CONNERIES de la Collectivité Territoriale de Martinique…putain…il était temps

Une fuite frit frit frit digne d’un Guy Wiliams des grands jours. Les mecs n’ont pas pris la blague. Surtout Serge Letchimy qui a dû avaler quelques smarties prescrites par son médecin traitant. La réaction du …Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique (ouf) n’a été sanglante, cinglante mais plutôt sans gland.

J’ai pris connaissance avec un profond étonnement – et une réelle indignation – de la motion adoptée par votre conseil communautaire en date du 18 septembre 2025, dénonçant le prétendu « non-paiement » des jeunes bénéficiaires de l’opération « 1 Job, 1 Saisonnier ».

Cette opération, exceptionnelle et unique en Outre-mer, a permis la mise en emploi de 920 jeunes au cours des mois de juillet et août 2025 (1500 en 2024). Elle constitue une réussite majeure en faveur de la jeunesse martiniquaise qui devrait être saluée et non salie car c’est l’intention délibérée de votre ignoble motion.

Je tiens à vous rappeler que l’enveloppe budgétaire initiale prévue par la Collectivité Territoriale de Martinique était de 1 million d’euros, pour un objectif de 800 jeunes.

Devant le succès du dispositif et l’augmentation du nombre de bénéficiaires, une enveloppe complémentaire de 131 000 euros a été mobilisée. Le budget total de l’opération s’élève ainsi à 1 131 000 euros, correspondant à 102 000 heures de travail financées.

À ce jour, la CTM a déjà versé un acompte de 892 000 euros à l’ASP (Agence de Services et de Paiement), organisme national chargé du règlement des salaires. La CTM est en attente de l’appel de fond par l’ASP pour le versement du solde.

Il est donc parfaitement clair que la CTM a respecté tous ses engagements financiers, et que les retards de versement relèvent exclusivement de la responsabilité de l’ASP. Depuis plusieurs semaines, la Collectivité ne cesse d’intervenir auprès de cet organisme afin que les paiements soient accélérés et régularisés.

Dans ces conditions, je ne peux que constater avec écœurement que votre motion – loin d’apporter des explications honnêtes et rassurantes aux jeunes et à leurs familles – s’enferme dans une démarche polémique, dénuée de rigueur et marquée par une mesquinerie indigne d’une institution publique.

Tenter de faire porter à la CTM une responsabilité qui n’est pas la sienne constitue une accusation calomnieuse et intellectuellement malhonnête.

Aussi, je vous demande, Monsieur le Président, de présenter des excuses publiques à la Collectivité Territoriale de Martinique pour les propos infondés et gravement attentatoires à son intégrité.

Soyez toutefois assuré que, malgré ces attaques injustifiées, la CTM demeure pleinement mobilisée aux côtés des jeunes concernés et poursuivra sans relâche ses démarches auprès de l’ASP jusqu’à régularisation complète des paiements.

Serge Letchimy

Face à ce bordel qui a pris de la hauteur…petit coup de fil à mon informateur infiltré. Je ne dirai pas plus car une enquête administrative serait envisagée. Et on parle de protection fonctionnelle Armstrong…pourtant personne ne montre la lune.

On rigole tous les deux en mode vive de Gaulle. Goal.

On se moque un tout petit peu de Tèt Boskaf. Ce n’est pas sympa mais c’est drôle.

Et à mon avis, la situation est tellement grave en Martinique qu’il vaut mieux en rire tellement la constipation lacrymale est mauvaise pour la santé.

Et là, histoire d’enfoncer le clou avec son faciès de requin marteau il me sort une phrase qui assume son pesant de bokit hareng saur : « Si Serge Letchimy imagine un instant que l’Espace Sud va lui présenter des excuses…il peut toujours se GRATTER et s’arracher les cheveux ». Sans commentaire mais comment taire ?