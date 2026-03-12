Benny a-t-il découvert les secrets de loli ?

Un ami ophtalmologue qui travaille à Fort-de-France en Martinique vient de m’envoyer ce document publié par Benny (Suvelor René Charles) sur Facebook.

Il est affolé.

Il n’en croit pas ses yeux et il n’est pas le seul. Il veut avoir le contact du photographe officiel du PPM pour lui offrir une consultation GRATUITE . Selon lui il y a urgence.

En effet dans son texte Benny affirme…oui oui…que la ville de Fort-de-France n’est pas sale. Il faut vraiment faire quelque chose. Le sieur veut jouer son rôle dans la vie de la cité mais la cécité le guette. 🎶🎶 Get down on it…Get down on it…🎶🎶