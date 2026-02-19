CASSE-TOI !!!

Ce n’est pas une injonction. C’est un conseil d’ami…ami…au sens Didier Laguerre du terme. Serge Letchimy si tu es un homme digne, un homme fier, un homme bata zendien…un coolie…coolie…un homme responsable, un homme d’honneur, un homme vertical, un homme à vit dur qui a des couilles… TU DOIS DÉMISSIONNER pour respecter Aimé Césaire. Ou au pire, pour respecter l’idéologie d’Émia Eriasec.

Sergio CASSE-TOI !!! Nou bon épi’w. Gwan nonm paka wont !!! CASSE-TOI !!! Fè sa ba nou.

gilles dégras