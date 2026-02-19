CASSE-TOI !!!

février 19th, 2026

CASSE-TOI !!!

Ce n’est pas une injonction. C’est un conseil d’ami…ami…au sens Didier Laguerre du terme. Serge Letchimy si tu es un homme digne, un homme fier, un homme bata zendien…un coolie…coolie…un homme responsable, un homme d’honneur, un homme vertical, un homme à vit dur qui a des couilles… TU DOIS DÉMISSIONNER pour respecter Aimé Césaire. Ou au pire, pour respecter l’idéologie d’Émia Eriasec.

Sergio CASSE-TOI !!! Nou bon épi’w. Gwan nonm paka wont !!! CASSE-TOI !!! Fè sa ba nou.

gilles dégras

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer