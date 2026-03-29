conGRATulations !!!

En Martinique, ce dimanche 29 mars 2026, en élue insulaire, Nathalie Grat avait à son insu l’air d’une Beyonce créole.

Coiffure et make up Séverini Moustini, veste Cappelini de Dolce, pantalon Bémao de Guadalupe, Collier Chouccini, bracelets Guacamelini, bagues Motzabacci. Chaussures Antonio Crozatonir.

Une véritable femme poto mitan non loin de l’Anse Mitan qui promet de faire des Trois-Îlets un hub du bien-vivre et du bien-être. Sacré challenge sucré. Croisons les doigts et les droits. Notons l’absence d’Arnaud René-Corail de Serge Letchimy et de Lise N’guela qui avaient piscine.