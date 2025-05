Cottrell-Leader Mat prend la tête du Championnat de yoles-rondes

Dimanche dernier à Sainte-Marie, Loïc Mas et son équipage avaient remporté les deux courses dans un contexte particulier, parce que ce n’est pas souvent que les yoles vont régater à Sainte-Marie.

Ce jeudi 1er mai, le travail a été bien fait : deux courses, deux victoires. Et pour rendre cette magnifique journée inoubliable, les frères Laurent et Loïc Mas ont fait 1er et 2ème sur les deux régates.

Pourtant, Diany Rémi (SARA-Autodistribution, Laurent Mas (Pli bel Price-Pneus Cash), Kenny Exilie (Rosette-L’Appaloosa), Mario Malfleury (CTDM-EDF) et Marc-Daniel Labourg (UFR – Chanflor) ont tout fait pour en remporter une.

Rivière-Pilote accueillait ce 1er mai à l’Anse-Figuier la 7ème journée de championnat avec deux courses, toujours à la misaine en prévision du Tour de Martinique. Beaucoup de monde, on dirait même plus qu’à l’accoutumée, au bord de mer sous un chaud soleil et peu de vent. Enfin, sé silon, ça dépend parce que les rafales ont déstabilisé toutes les yoles qui avaient choisi de porter de grandes voiles.

Sur la plage Athon Mas semblait heureux de voir ses jumeaux faire fructifier et bonifier ce qu’il leur a transmis.

Ce soir Cottrell -Leader Mat a pris la tête du Championnat.

Peu réjouissant, un coursier a été évacué en bateau depuis l’Anse-Figuier vers le ponton de Sainte-Luce afin d’être pris en charge par les secours.