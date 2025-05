Le Dernier Jugement remporte le Challenge 22 mai 2025 des yoles-rondes de Martinique

Loïc Mas et son équipage sur Cottrell-Leader Mat, les hommes en forme, ont remporté le Chalanj 22 mé 2025 au terme de deux régates limpides.

Chaque début de course, surtout la première, a été indécis avant que peu à peu le classement se fasse après la deuxième bouée au Nord à proximité du ponton Ton Chale (Charles Exilie) à Pointe Thalémont. Gloriyé sé gran-nonm lan.

Avant ça, Samuel Tavernier, le Maire du François, avait rendu hommage aux deux yoleurs décédés récemment – Daniel Julisson et Lambert Verdan, en présence des familles, des membres des associations, des patrons des yoles et des coursiers, des membres de la Fédération et du très nombreux public.

Classement 1ère course

1/ Cottrell Leader Mat

2/ UFR Chanflor

3/ Rosette L’Appaloosa

4/ SARA Autodistribution

5/ GFA Caraibes

Classement 2nde course

1/ Cottrell Leader Mat

2/ SARA Autodistribution

3/ UFR Chanflor

4/ CTDM EDF

5/ Rosette L’Appaloosa