Yoles-Rondes : Belle victoire de Cottrell-Leader Mat au Robert

Pour cette 5ème journée du Championnat de Martinique des yoles rondes, initialement prévue au Vauclin et déplacée au Robert pour raisons sanitaires (une casse au niveau de l’assainissement), le public a encore répondu, nombreux et bouillant sur tout le front de mer de la commune et à tous les points de vue qui permettaient de suivre le déroulement des régates.

Sous un chaud soleil et avec un vent soutenu la première course à deux voiles a été gagnée par Cottrell-Leader Mat de Loic Mas.

Dans la seconde, bien qu’ayant mené depuis le début, Cottrell-Leader Mat se faisait dépasser par UFR-Chanflor de Marc-Daniel Labourg qui conserve la première place au Classement général. Sara-Autodistribution de Diany Rémi a tout tenté, mais en vain. Belle course de Pli Bel Price-Pneus Cash et GFA Caraïbes.

Les classements (sources FYRM, dont il faut saluer la rapidité à communiquer les résultats que nous vous livrons derechef)