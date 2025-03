Office de Tourisme du Centre de la Martinique ça va péter !!!

Plus rien ne va à l’Office de Tourisme du Centre de la Martinique. Quand on découvre les axes de leurs revendications, on sent que les syndicats sont furax.

Ce lundi 24 mars 2025, ils ont rendez-vous à 14 heures avec le président de la CACEM Luc Louison Clémenté pour lui soumettre leur plate-forme de revendications. Selon les premières fuites, Sabine Bauchaint la directrice de l’Office de tourisme Terres de Centre Martinique et Alexandre Ventadour le chargé de projets factices (? ) seraient dans leur collimateur. A suivre.