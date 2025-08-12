Bondamanjak présente ses plus plates excuses à Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de Martinique

Pardon. Pardon oh Grand Tèt Boskaf. Pardon Sergio. Pardon le Félix Mérine de Trenelle. Pardon Mady…la soeur de son frère. Pardon Serge Letchimy. Pardon Émia Eriasec. Pardon.

Récemment, Bondamanjak a publié un article : https://www.bondamanjak.com/la-collectivite-territoriale-de-martinique-doit-450-000-e-a-la-chambre-de-commerce-et-dindustrie-de-la-martinique-ccim/

Nous avons menti. nous avons triché comme la Fédération des Yoles Rondes de Martinique (FYRM). J’ai voulu vous enfumer sans filtre comme Isabelle Malborough. Je l’afFYRMe. Man sé an isalop. An chyen abiyé an chyen. Man sé pé èt an jan Robè. Sa pa posib.

Mea culpa Sergio. Je ne vais plus recommencer. je me calme. Félix pourra aller aux Municipales du Robert. Je ne dirai rien. Praud mis.

En ce début de mois d’août 2025, la Collectivité Territoriale de Martinique a effectivement versé les 450 000 € que nous avons signalé. Donc si j’arrête l’article maintenant…vous pourrez dire sans diffamer et sans crainte l’usage imbécile et inefficace de la protection fonctionnelle que gilles dégras sé an isalop an sakré makoumè épi an piti trou kaka kon Anicet B.

La Collectivité Territoriale de Martinique doit ENCORE plus de 300 000 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique (CCIM).

Serge Letchimy…excuse moi d’avoir menti sur toi. Toi le spécialiste du mensonge, je pense que tu comprendras.

gilles dégras

PS: j’ai une pensée moite pour toutes les TPE, les associations à qui la CTM doit de l’argent et qui sont à la rue et qui sont comme des chiens dans une yole robertine en rut.