Et pendant ce temps-là…la Fédération des Yoles Rondes de Martinique (FYRM) DOIT 470 000 € aux associations de yoles !!!

On fait la fête, on triche, on vole, on arnaque, on gagne du fric sur le dos, d’x, y ou z.

Et pendant ce temps, les CONS dans l’histoire sont les YOLEURS.

En effet, depuis plusieurs années (deux ou trois ans on va dire) et des poussières, la Fédération des Yoles Rondes de Martinique (FYRM) DOIT 470 000 € aux associations de yoles !!!

Franchement les yoleurs sont des moines tibétains créoles. Zen. Frozen. absorbés. Sorbet. de quoi vous laissez de de glace.

Tu leur niques la gueule. Tu les enfumes en mode Malborough. Tu fais du fric sur leur dos ou dans leur dos ou en bas du dos. Au niveau de la raie. Pas le poisson. L’autre.

Ils ne touchent pas un rond durant le Tour de Martinique des yoles rondes et ils sont elles sont contents et ont la bouche en coeur et l’anus qui sent l’anis.

470 000 € …putain…Pétain…comment peut-on ?

À suivre.

Sondage…cliquez en-dessous