Comme dirait Michele Mondésir une des fossoyeuses de la culture en Martinique : « Bagay la cho ».

Le Trophée Yvon LUTBERT n’aura pas lieu en 2025…la Collectivité Territoriale de Martinique n’a pas d’ARGENT…pas un rond et les footballeurs ont les boules. Prévu habituellement, fin août, ce tournoi de football était censé démarré la saison 2025/2026.

Petit coup de fil à une grande huile de la ligue. Et là j’assiste à une gastro-entérite numérique. Une première mondiale. Une énième spécificité créole.

En matière de langue de bois émasculée, l’homme a mis les moyens. C’est du mahogany. « Nous avons reçu un mail de la CTM pour nous dire qu’il n’y aura pas de Trophée cette année…sans nous donner les raisons de cette annulation. Le mec n’est pas à l’aise. À mes questions, pas très Zay Actu, pas très RCI c’est le vit…il donne la même réponse d’eunuque : » Adressez-vous à la CTM ».

J’ai les boules en imaginant la fille aux bas nylon voyant cet homme avec ses bas longs ne sachant pas shooter un citron dans une descente. Putain…cette Martinique de blaireaux…j’en peux plus.