Windjam plouf, la flottille des yoles-rondes ne traversera pas le Canal de Sainte-Lucie

Le maire du Marin voulait faire un gros truc avec Sainte-Lucie dans le cadre du Windjam Sailing Festival. On parlait de la traversée le vendredi 30 mai, depuis le Marin, de 10 yoles, d’animation et d’initiation sur place à Rodney Bay le samedi puis d’un retour de la flottille le dimanche 1 juin.

Et là gros plouf.

Les organisateurs découvrent que faire traverser le canal à une armada de 10 yoles, 30 canots suiveurs, plus ceux des commissaires-arbitres et des staffs, les bateaux des dirigeants, des partenaires, les catamarans et les canots des supporters n’est pas une mince affaire et demande une logistique sans faille.

En plus, s’assurer de la fluidité des formalités d’entrée à Ste Lucie (douane, police) des centaines de personnes prises en charge par l’organisation, trouver les hébergements, transporter les participants, les nourrir, et bien, c’est très compliqué.

En tout cas, apparemment, ça l’était un peu trop.

Du coup, la Transcanal Marin/ Rodney Bay est annulée.