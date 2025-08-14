C’est chaud. En Martinique le mois de septembre sera septique comme une fosse car ça va chier sévère. La gastro-entérite risque d’être le fléau intestinal le plus courru dans l’île chère à Émia Eriasec. En effet selon nos sources qui sont passées à travers les mailles des filets des deux inefficaces enquêtes administratives de ces bouffons de plateau Roy…la Collectivité Territoriale de Martinique envisagerait de licencier une première vague de 459 agents. Une première vague qui devra dégraisser ce fainéant mammouth qu’est la CTM. Au fait qui dit première vague… prévoit deuxième vague ? Bonne mais inquiètante question. À suivre…