« Douter de tout, c’est aussi douter du doute. Voilà ce qui guette les incrédules. »

Je ne fais jamais ce qui va suivre. Mais les incrédules de Martinique m’obligent en cette veille de 15 août à publier un échange avec une de mes taupes qui oeuvrent au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique suite la publication cet article : https://www.bondamanjak.com/en-septembre-2025-la-collectivite-territoriale-de-martinique-envisagerait-de-licencier-une-premiere-vague-de-459-agents-😳😳😳😱😱😱/

Ça me dérange mais l’incrédulité créole ne me donne pas le choix.

« Bsr Mr Dégras

Malheureusement je ne peux vous en dire plus mais c’est vrai. Des personnes fonctionnelles territoriales ont eu des propositions de » rupture conventionnelle » car ils avaient des soucis je dirai léger garde d’enfant ou autre et rondement mené par le service social de la ville on dit à ces personnes qu’ils étudiaient leur cas et de rester chez eux et que nenni ils ont reçu un licenciement pour faute grave et leur salaire coupé.

Donc problème bancaire, loyer non payé la décadence quoi.

Pôle emploi ne leur a rien versé, faute grave , Mr Laguerre prend les gens pour des idiots !

Par la suite ceux qui ont eu du courage de monter au créneau ont été réambauché en CDD de 3 mois mais à des postes humiliants pour les dégoûter.

En Martinique il règne une dictature pire qu’ont vécu les haïtiens .

Je vous rappelle qu’une procédure de licenciement pour absence non justifié, la DRH prévient le service social et qui doit se déplacer pour avoir l’agent car l’employeur doit s’assurer que l’agent ne s’est pas suicider .

Mr Letchimy et son acolyte Laguerre devront répondre devant une justice des familles qu’ils détruisent sans vergogne .

Ce sont des voyous en col blanc car bon nombre de leur « médiateurs » sont sous « bracelets électroniques » et font régner leur loi.

Je ne peux vous en dire plus car c’est mettre quelqu’un en danger .

Bien à vous ! Les Martiniquais devront se lever car ce n’est plus possible on se croirait à Bogota. »

« Douter de tout, c’est aussi douter du doute. Voilà ce qui guette les incrédules. » (Jean Cocteau). Et quand Jean Cocteau…ça prouve simplement qu’il est du matin…

Sans commentaire mais comment taire ?