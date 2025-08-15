Mathieu Cordemy…cahier d’un retour …à la Collectivité Territoriale de Martinique

Mathieu Cordémy l’un des plus grands ambassadeurs de la facticité créole en Martinique vient de frapper très fort sur la table de la médiocrité collective locale.

Rappelez vous…en février 2025, Bondamanjak publiait ça : https://www.bondamanjak.com/pourquoi-mathieu-cordemy-membre-du-cabinet-de-serge-letchimy-a-la-collectivite-territoriale-de-martinique-est-revenu-a-la-mairie-de-fort-de-france/

Celui que ses propres amis-es politiques surnomment affectueusement Milou quittait à contre coeur les murs de la Collectivité Territoriale de Martinique pour descendre au centre-ville à la Mairie de Fort-de-France ce chef-lieu qui où a été élaboré le Code Noir. Le maître et son fidèle compagnon étaient ainsi séparés. Quatre mois plus tard, Milou peut-il enfin bouger énergiquement la queue autant que le chibre ? Bonne question.

En tout cas les nouvelles mêmes si elle ne sont pas crédibles…elles sont bonnes. Mathieu Cordémy est désormais attaché territorial et peut …revenir à Plateau Roy à la Collectivité Territoriale, au troisième étage en tant que chef de cabinet de Serge Letchimy. Une telle rapidité en carrière. Bravo Mathieu…tu n’es pas un sein…mais je parie que tu peux gravir les Mamelles assis sur ta selle. Personne n’a fait mieux. Même pas Émia Eriasec. Même pas Michele Mondésir. Pourtant…