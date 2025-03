Enfin, la CTM, cherche un ingénieur en cybersécurité

On va dire mieux vaut tard que jamais.

Même si, on est quand même amené à douter et à se poser des questions sur l’adéquation entre les fonctions, les responsabilités, le savoir-faire nécessaire et les capacités des hommes et des femmes que quelques électeurs, qui n’avaient pas de programme ce dimanche de début de grandes vacances, ont mis à la tête de ce croupion de Collectivité en 2021,

De même, les éminentes personnalités qui dirigent la Collectivité Territoriale de Martinique, qu’attendent-elles pour se décider à pourvoir au remplacement du médecin du travail, parti depuis un moment.

Ce qui est surprenant, limite inquiétant, c’est le silence des syndicats sur cette question. Le médecin du travail siégeant de droits dans des instances paritaires, ils ont bien dû remarquer qu’il n’était pas là.

Peut-être que l’Exécutif n’a pas trop envie qu’il y en ait un qui puisse sortir des statistiques comparatives de la santé mentale du personnel entre les deux mandatures, celle de Marie Jeanne et celle-ci, du style nombre de burn-out, nombre d’arrêt psy, nombre de dépression, de pétage de câble…

Bon, on peut comprendre la prudence syndicale, la dernière fois qu’il y en a eu un qui a osé, il a failli se faire étrangler.