Entre Bernard Hayot et Karine Gonnet : défense et illustration du système colonial… RÉVÉLATIONS

Je vaque à mes occupations à la centième édition de la Foire de Paris, je me nettoie de la facticité de la Martinique, j’assiste à la demi-finale du PSG et de temps en temps, je me positionne tel Desnambuc pour voir au loin et entendre au mieux les soubresauts convulsifs de l’île chère à Émia Eriasec.

Oh Jésus ! Oh Léon.

Néanmoins, je reste ouvert à l’écume des choses et parmi les plus nauséabondes qui abondent, il y a le CDAD et son inénarrable présidente Madame Karine Gonnet.



En arrivant dans la capitale du pays des doigts dans l’homme noir, j’ai appris que le ministre de la justice Monsieur Gérald Darmanin avait reçu un document confidentiel de l’Inspection Général de la Justice. J’ai eu le plus grand mal à me le procurer. Mais ça y est, c’est fait ! I douvan dé koko syé mwen.

Diantre !

Caramba !

Sympa !



Le 5 octobre 2024, Bondamanjak publiait une enquête sur ce scandale sans nom.

Nous avons été les premiers ! Comme dab, mais surtout pur hélas pour les autres.



Dans un silence assourdissant, nous avons, pièces à l’appui, offert à nos lecteurs le loisir de déguster la malpropreté organisée et réalisée par la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France !

Un séisme empreint de priapisme !

Personne ne nous a contredit.

Personne ne nous a attaqué en diffamation,

Personne n’a usé abusivement de la protection fonctionnelle et pour cause, tout ce que je dénonçais était vrai jusqu’à l’os de seiche que je sache. .

Maintenant, attachez vos ceintures.

Je rappelle que tous ces détournements ont été réalisés sur le dos du CDAD qui est une structure sociale localisée au Palais de justice de Fort-de-France avec pour mission de venir en aide aux justiciables défavorisés.

Ce qui est intéressant dans le rapport de l’IGJ est qu’il est sans complaisance pour Madame Gonnet, à titre d’exemple, il rappelle que cette dernière avait déclaré en 2021 qu’elle allait gérer la structure « en bonne mère de famille ».

Cruellement, le rapport met en lumière les détournements astronomiques, des « multiples achats sans lien avec le Fonds Social Européen (FSE), rassemblé sur le dispositif REJI (Revenu d’Emancipation Jeune Initiative). REJI…tiens tiens…ça me rappelle quelque chose. Le monde est vraiment petit surtout quand on est sur une île.

Là où les rapporteurs ont écarquillé les yeux et se sont pincés l’un et l’autre, c’est que cette somme de 3 millions d’euros a été consommée, pas en quelques années, en quelques mois. Oui…vous avez bien lu.

Et avec une certaine gourmandise, les rapporteurs appuient là où ça fait mal ! la nature des dépenses !

Un atelier audiovisuel à hauteur de 175 000 €

Un atelier consacré à la précarité menstruelle pour 120 000 €

25 000 euros de papiers cadeaux

de papiers cadeaux Vous vous rendez compte, le père noël n’est vraiment pas une ordure.

Là où le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice a failli défaillir lorsqu’il a lu noir sur blanc que la Présidente du TGI de Fort-de-France a falsifié des documents ! Oui…vous avez bien lu. Mi vakabonajeri.

La décision a donc été prise d’engager des poursuites sur le plan disciplinaire et de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Devant la gravité des faits, il est envisagé aussi une expertise psychiatrique.

Après avoir écouté l’avocat de Madame Gonnet, c’est du délire pur. François Saint-Pierre, avocat au barreau de Lyon a débarqué dans ce dossier en considérant qu’il pourrait d’un coup de magique trois points nous faire prendre des lanternes pour des vessies.

Trois points c’est tout. Quand on sait, qui l’a introduit dans ce dossier, on comprend mieux la stratégie du rideau de fumée mis en place sur lle dos de la malheureuse directrice martiniquaise Madame Virgal.

La rumeur persistante laisse entendre que c’est l’un des deux avocats martiniquais de Madame Virgal, proches de François Saint-Pierre qui aurait convaincu Madame Gonnet de le prendre comme avocat. Gwo manjé kochon. Habemus mierdam comme dirait Monseigneur Macaire. À suivre..de près. Même de très près…

