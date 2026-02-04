Indécence créole : Manahë de SEM Radio fait mieux que Martinique La 1ère et RCI

Mercredi dernier, Elodie Carbety alias Manahë inventait l’appropriation créole de ce que font les autres. Sa SEM Radio connaît parfaitement la musique de l’investigation du rémora. Ce poisson parasite qui bouffe les restes des cétacés. Mais là s’en est assez.

Après Martinique La 1ère qui résume Bondamanjak à un site internet anonyme voilà la gourou de Dékalé krab la qui s’attribue l’affaire CARPA . Un dossier que Bondamanjak a révélé en mai 2025, il y a 9 mois. Presqu’ une vie. Ou du moins une gestation.

Lors d’une émission de plus de 2H30, la miss telle une figure de proue d’une secte en rut a falsifié l’existant. En racontant notamment plein de conneries concernant l’UJAM. Ah l’UJAM…bref…on va en reparler. À suivre…

gilles dégras