février 3rd, 2026

La maison de l’agent de catégorie C qui a détourné 3.2 millions d’euros à Collectivité Territoriale de Martinique a été perquisitionné et…tous les biens saisis par les autorités compétentes vont être vendus très bientôt aux enchères. À suivre…

