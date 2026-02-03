L’Affaire Epstein arrive en Martinique

Un coup de coutelas sur un coco sec. Va-t-il rebondir et se mettre à frapper par ricochet ? Tout partout. Ou bien ça sera comme bien d’autres choses étouffé ?

Les plus de 3 millions de documents, fichiers, audios, vidéos libérés par la juge provoquent des séismes dans le monde entier et… arrive en Martinique qui semble avoir été la destination, au moins une fois, d’un groupe de girls convoyé par Caroline Lang, fille de Jack Lang l’ancien ministre, pour un week vacation.

Quand on sait ce que Epstein, le célèbre criminel sexuel, et sa clique faisaient de ces girls…

C’était en 2016. Après le Carnaval.

Où donc une telle fiesta a-t-elle pu bien se passer ? Dans quelle villa, avec quels participants ?

A lire pour comprendre

https://frustrationmagazine.fr/ce-que-les-epstein-files-disent-de-la-bourgeoisie-etats-unienne-et-francaise