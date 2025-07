Saison touristique en Martinique. Juillet 2025. Ça passe à Sainte-Anne à l’extrême sud de l’île chère à Émia Eriasec. Deux femmes dont on taira la dimension pigmentaire sont attablées. Jusque là rien de saillant. Ce qui va suivre est ubuesque. Elles commandent une salade composée et une boisson gazeuse de 33 cl. Et là on observe une communion par l’aliment orchestrée par une fourchette pour deux. Sans commentaire mais comment taire ?