La Collectivité Territoriale de Martinique VA MAL…les élus-es doivent-ils être solidaires en renonçant à leurs indemnités ?

septembre 17th, 2025

La Collectivité Territoriale de Martinique VA MAL…les élus-es doivent-ils être solidaires en renonçant à leurs indemnités ?

La Collectivité Territoriale de Martinique VA MAL…les élus-es doivent-ils être solidaires en renonçant à leurs indemnités ? La situation financière de la CTM est CATASTROPHIQUE. Dans ce contexte plus que délicat, les élus-es devraient donner l’exemple pour sauver ce qui peut encore l’être notamment l’emploi.

Reste à savoir si Didier Laguerre alias DJ kominiké devra prendre sa plume de kayali pour rédiger une énième prose peu convaincante et surtout à la con comme pour l’agent de catégorie C qui a détourné les 2.8 millions d’euros et qui travaille actuellement à la mairie de Fort-de-France.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer