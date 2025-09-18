La Collectivité Territoriale de Martinique VA MAL…les élus-es doivent-ils être solidaires en renonçant à leurs indemnités ? La situation financière de la CTM est CATASTROPHIQUE. Dans ce contexte plus que délicat, les élus-es devraient donner l’exemple pour sauver ce qui peut encore l’être notamment l’emploi.

Reste à savoir si Didier Laguerre alias DJ kominiké devra prendre sa plume de kayali pour rédiger une énième prose peu convaincante et surtout à la con comme pour l’agent de catégorie C qui a détourné les 2.8 millions d’euros et qui travaille actuellement à la mairie de Fort-de-France.