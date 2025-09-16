MANMAIL’LA …Mi alma se llama Perfecta !!!

Depuis un moment, sans m’épuiser, je prends le temps de puiser dans le puits de mes souvenirs. Et c’est dans un légendaire embouteillage que j’ai eu l’opportunité d’écouter sur Martinique La 1ère le titre Manmail La Perfecta.

Je n’étais pas dans une Subaru mais j’ai pu faire le soubarou. Volume à fond, vitres remontées. MusicMobile. Et je me suis retrouvé…45 ans plus jeune. 0km200 route de la folie voie n°6.

Entre platine Pionnier, Shure, Bose, 33 tours…Christian C, Sally S, Eric et Frantz C, Thérèse, Alfred JM, Gérard et Mimi A, Bruno, Claude et Tania BE, Patrick Sonia et Stephen S, Yolaine V, Sylvie, Jean-Luc, Frédéric B, Marie-Claire et Michelle L, Charlotte, Frédéric et Elisabeth T, Eric G, Yasmina, Annick et Sandra P, Dominique et Joël P, José P, Jean-Luc D, Juan Élie A, Marielle, Harold, Michaël P, Jojo, Patrick, et tous ceux et celles…Alexandre Hélène, Isabelle D, Nadia, Joëlle, Christian, Philippe B qui aimaient, plus que tout, ce quartier sur flanc de morne foyalais.

Nous écoutions en boucle, quasi religieusement, la Perfecta. Un peu, beaucoup grâce et à cause de Daniel Marie-Alphonsine qui venait voir sa grand-mère. La musique, cette musique, était la clé de sol de notre ancrage social.

On aimait ça. On dansait ça. Mais pas que. On cotisait pour acheter des disques qu’on découvrait à Audio Teknika grâce à Yves A.

Oui on aimait. Le pire c’est qu’on aime encore ça.

Aujourd’hui, le petit garçon timide qui accompagnait son papa pour visiter son arrière grand-mère pérennise l’âme de ce repère musical caribéen. Paco.





« Bonne fête Perfecta » c’est une véritable bible musicale. MANMAIL’LA est un Big band comme on n’en fait plus. Les I-Threes créoles, Maddy Orsinet,Terry Vrécord et Coco Ledrin sont un plaisir incommensurable pour les oreilles. On adore.

Le 19 septembre 2025, le groupe MANMAIL’LA sera en concert Oh ! César Paris 25 avenue du Maine 75015 . Place 2 Be.