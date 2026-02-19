La Ligue de Football de Martinique au bord de la mise sous tutelle par la FFF

C’est chaud même. Alors que le carnaval vient de se terminer, un autre commence avec cette révélation d’une gestion catastrophique de la Ligue de Martinique. La situation est tellement grave que la FFF a des doutes sur la capacité de la Ligue à assurer la continuité de la mise en oeuvre de leurs missions de service public subdéléguées.

On apprend que la Fédération Française de Football a demandé des audits sur les Ligues de Guadeloupe et Martinique à la suite d’une demande prêt exceptionnel de 150.000€ formulée par chacune des Ligues. Pour la Martinique, elle a estimé que la Ligue n’était pas en mesure de justifier les dépenses pour l’avance demandée. En clair, la Ligue demande de l’argent mais ne pet justifier

Boudoum, pas de prêt exceptionnel mais un courrier aux commissaires aux compte « afin de recueillir leur avis au regard des responsabilités et diligences attachées à leur mission » et l’envoie d’une délégation « qui aura pour mission de s’aasurer de la continuité des missions déléguées… ».

On vous dit. C’est une tutelle qui ne dit pas son nom, pour le moment.

Pour mémoire, la mandature actuelle de la Ligue composée pratiquement des mêmes élus que la précédente, a pris les commandes en novembre 2024 quand la liste de Georges Duquesnay avait remporté les élections.