La Ligue de Football dote la Martinique d’un entraineur surprenant

Cette semaine qui vient de passer, la Ligue de Football de Martinique a présenté le nouvel entraineur de l’équipe de football de Martinique. Pour succéder à Marc Collat, les dirigeants de la Ligue ont choisi un dénommé Fabien Mercadal venant de France.

On a pu lire une interview d’une page dans le quotidien dans laquelle le monsieur disait combien il était « très heureux d’être à la tête de cette sélection » précisant « J’arriverai une semaine avant la date FIFA, pour avoir un échange avec les joueurs locaux, avec les coachs, les éducateurs, j’irai voir des matches pour les connaitre parfaitement » et de conclure « Nous avons un projet de jeu puissant ».

Malheureusement le journaliste n’a pas posé de questions pour nous éclairer, mais si on comprend bien, l’entraîneur ne sera pas basé en Martinique, il ne connait rien du football martiniquais et il viendra de temps en temps ? C’est bien ça ?

Voilà un type qui vient d’être recruté, qui ne connait personne, ni les joueurs, ni les entraîneurs de Martinique, qui n’a encore parlé avec presque personne du monde du football, qui n’a jamais vu un match de foot ici, et qui annonce, comme ça : « Nous avons un projet de jeu puissant ». Sans plus d’explication. Et, c’est qui « nous » ? Lui tout seul avec lui-même ?

Quel est son palmarès d’entraîneur ?

Mais ce qui est un peu plus gênant c’est qu’on ne trouve nulle part le palmarès du quidam, ce qui aurait été la moindre des choses, s’agissant de celui qui a été désigné au bout d’une procédure d’appel à candidatures par la Ligue de Football de Martinique et qui doit emmener les Matinino vers des lendemains glorieux sur la plan international, comme à la Gold Cup.

Pourquoi ceux qui l’ont recruté ne vantent-ils pas son bouillon ? Pourquoi ils ne nous disent pas combien c’est un grand entraîneur ? Normal, c’est difficile de vendre au peuple une saison 2020/2021 à Dunkerque avec 10 victoires, 11 nuls et 18 défaites.

Pourquoi ils ne nous disent pas comment il va apporter son expérience internationale à nos équipes. Dans le France-Antilles et l’interview du président de la ligue dans globallfoot.com, on ne trouve rien de ce genre. Peut-être que c’est parce que son expérience internationale se résume à 10 défaites (pour une victoire) en tant que manager au Cercle de Bruges en Belgique.

Pourquoi pas un entraîneur martiniquais comme depuis toujours ?

C’est la question !

Celle que tout le monde se pose. Celle pour laquelle les réponses restent opaques. Dans un entrefilet du FA, le président de la ligue a apporté des explications un peu confuses s’adressant « aux coachs mécontents du niveau requis des diplômes demandés pour postuler ». Ce qui laisse à penser qu’effectivement certains dans le monde du football n’ont pas pris la blague que la Martinique se retrouve avec un sélectionneur de cet acabit. Et le président d’expliquer benoitement « qu’il appartenait à chacun, s’il le souhaitait, de déposer sa candidature même s’il n’avait pas le diplôme requis, puisque c’était un diplôme conseillé ». Comprenne qui pourra.

Des observateurs attentifs et bien informés ont fait état de pas moins de 17 candidatures, suite à l’appel, de 6 qui ont émergé d’un tri et qu’un martiniquais aurait été en balance mais non retenu car n’ayant pas le diplôme requis.

Et voilà que le nouvel entraineur des Matinino déclare « Je suis très heureux d’être à la tête de cette sélection ». On le comprend, puisque depuis fin mai 2022, il n’avait plus de banc après une pige de 5 mois à Quévilly Rouen. Depuis, il était Conseiller technique départemental au sein du district des Alpes.

Eti la misié sòti ? D’où sort ce monsieur ?

Ce serait vraiment intéressant de savoir quels anciens dirigeants des clubs où le candidat est passé ont été contactés par les messieurs et dames de la ligue pour se renseigner sur le candidat ? Ont-ils tapé le nom du type dans google ? Parce que M. Mercadal, celui qui va aller partout avec écrit sur sa carte de visite « Entraîneur de la Martinique », précise dans le FA du 3 octobre « Effectivement, au SM Caen ça s’est mal passé, mais j’ai eu des retours des supporters de Dunkerque, du Paris FC, de QRM qui sont bons ». Des supporters ! On ne veut pas croire que ceux qui l’ont choisi à la Ligue se sont contentés de ça ! L’avis des supporters.

Il serait intéressant que la Ligue nous explique comment on en est arrivé là. Comment et pourquoi elle n’a pas pu recruter un entraineur martiniquais, basé en Martinique, connaissant les joueurs et les entraineurs locaux plutôt que quelqu’un qui n’était apparemment jamais venu en Martinique. Si ça se trouve, comme beaucoup en France, il ne savait même pas où était le pays !

Fabien Mercadal dispose d’un contrat du 1er octobre 2025 jusqu’au 19 juillet 2027. Sa mission est double : qualifier la Martinique pour la prochaine édition de la Gold Cup, qui se déroulera en 2027 aux Etats-Unis, et la maintenir en Ligue A de la Ligue des nations de la CONCACAF. Au nom de l’intérêt supérieur du football de Martinique, nous lui souhaitons d’accomplir sa double mission pour que la Martinique atteigne ces deux objectifs.