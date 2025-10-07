Retraite illégale…Serge Letchimy et Didier Laguerre convoqués au Tribunal correctionnel de Paris en novembre 2025

octobre 7th, 2025

Bondamanjak.com l’avait révélé…le tribunal correctionnel de Paris le fait. Serge Letchimy et Didier Laguerre vont devoir prendre de la hauteur avec ou sans miles pour répondre les 17, 19 et 20 novembre 2025 à la convocation de la justice française concernant la retraite illégale de celui que les Martiniquais-es lucides appellent Tèt Boskaf.

Eh oui…pour …Lucien Marc, Jean-Luc Valentin, Jessy Laurent, gilles dégras raconte des conneries et du fake. en bond dard zot et en tout cas qu’à zot. Avec ou sans azote. Zafè tjou zot. Fake you. Oups. Fuck you.

