L’agent de catégorie C qui a détourné 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique a été vu en soirée le samedi 27 décembre 2025

janvier 1st, 2026

La Martinique est une île fantastique. On peut détourner 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique et être tranquillou dans une soirée le 27 décembre 2025 sans même un bracelet électronique comme Nicolas Sarkozy.

Au rythme où ça va…cette femme qui pourrait être l’amie de Mireille Mathieu, va se retrouver à travailler à la CARPA. Prenons les paris car ça sent le capital en direct de la capitale foyalaise.

Une seule chose est sûre son cas empreint de spécificité créole laisse…Baba au nez et à la barbe du barbier de ces vils de ville.

