Le destin Aznavour.ien de Jordan Bardella 🎶🎶🎶

🎶🎶🎶Je m’voyais déjà, en haut de l’affiche,

En dix fois plus gros que n’importe qui

mon nom s’étalait.

Je m’voyais déjà, adulé et riche,

Signant mes photos aux admirateurs

qui se bousculaient…🎶🎶🎶.

Depuis plusieurs fois plusieurs heures, le rêve Aznavourien de Jordan Bardella vire au cauchemar.

Le président du RN a la haine au niveau de l’aine. Nique rime avec Nike. Il n’est plus à l’aise dans ses baskets. Il manque d’air depuis ce violent dunk politique.

Il file un mauvais coton car sur son court corps d’Appolon imberbe pousse la laine du mouton qui a mauvaise haleine.

Marine est candidate à la présidentielle et son ciel firmamentesque s’est brusquement assombrit comme un vit nègre.

Aujourd’hui sa dulciné ne sera pas première dame et c’est là son premier drame. Eh oui…Jordan …tache n’est le suffixe de cacahuète.