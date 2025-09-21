Le scandale du Chlordécone pour les nuls…et les autres

Voilà une frise chronologique, réalisée par Kathleen et Allan Clemenceau, qui défrise et donne froid dans le dos et même ailleurs. Elle concerne l’histoire du chlordécone ce pesticide qui pollue durablement les terres, les cours d’eau, les rives de la #martinique et de la #guadeloupe.

http://frisechlordecone.com

Et pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/