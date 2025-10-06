Macron a le corps nu…bonda’y dèwò… ti lolo’y ka pann…Lecornu aussi

La nouvelle vient de tomber comme un coutelas sur un coco nain. Sébastien Lecornu fraîchement nommé Premier Ministre vient de remettre sa lettre de démission au President de la République française Emmanuel Macron. La France va mal ? Bonne question.
octobre 6th, 2025
