Anne Hidalgo doit encore en rire tout en remerciant Antoine Crozat pour l’intégralité de son œuvre. Vous avez bien lu. Serge Letchimy alias Tèt Boskaf a pour la énième fois prouvé qu’il est un piètre visionnaire qui a des yeux loli.

164 500 € de loyers payés sans avoir occupé les lieux.Il faut être né au Gros-Morne pour faire un truc pareil.

Imaginez quelqu’un qui loue une Lamborghini 🎶(da da da) 🎶à 1500 € /jour durant 7 mois et qui laisse ce véhicule sur une place de parking sans faire tourner le moteur une seule fois. On appelle ça prendre de la hauteur dans la bêtise boskafienne. Et pendant ce temps-là…il fallait payer le loyer parisien du Comité Martiniquais du Tourisme. À suivre…