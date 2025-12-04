Martinique la 1ère invente …le 11e congrès international FRANCOPHOBE d’épidémiologie et de santé public…Pourtant le Canard Enchaîné ne réagit pas…

décembre 4th, 2025

Martinique la 1ère invente …le 11e congrès international FRANCOPHOBE d’épidémiologie et de santé public. Laura Cassin, Michel Geoffroy et Antoine Crozat ne comprennent pas.

Ils s’y sont pourtant mis à trois pour réaliser cette performance sans nègre en littérature. Le brillant Franck « Frit frit frit » Zozor, la mondaine Voklen man pa konnèt, Kelly Babo et Megan Bourdon-Cohen le vonvon hybride.

Et malgré tous ces efforts forts, le Canard Enchaîné ne réagit pas. En bon dard et en tout cas car…Putain…Pétain…comment peut-on ?

