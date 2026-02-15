Municipales 2026 en Martinique : Noé Malouda fait un compliment à Manahë…la gourou de SEM Radio pense que c’est une insulte 😂😂😂🤪🤪

Énième spécificité créole, Manahë de SEM Radio a récemment assuré le rire pour certains mais une grande tristesse pour ceux et celles qui aiment l’île chère à Émia Eriasec.

Eh oui…la nouvelle gourou du Paysage Audiovisuel Factice de Martinique recevait Noé Malouda un candidat aux Municipales de Schoelcher. Ce dernier au coeur de l’échange lâche un « Tu as une bouche mobile » .

Un beau compliment que la star radiophonique n’a pas le temps de vérifier sur Google ou encore Chatgpt puisqu’ils sont en live.

Aussi, pour elle, c’est une insulte. Une insulte tellement grave qu’elle part en sucette avec un talent déjà quasi légendaire. Blessée dans son être de journaliste femelle, elle décide de mettre illico un terme à l’émission.

Pourtant « Avoir une bouche mobile« est un compliment flatteur qui permet à l’ego de prendre de la hauteur.

Mais ça Manahë ne le savait pas. Car pas… évident de tout savoir. Hélas. Tique. Toque.

Comme dirait un ami marabout en pleine reconversion : « Sans commentaire mais comment taire ? »