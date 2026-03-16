Municipales 2026 en Martinique : Yan Monplaisir réélu à Saint-Joseph dès le 1er tour. Il obtient 61,07 % des suffrages exprimés (3431 voix) . Laurent Saint-Honoré culmine à 34,94% (1963 voix). Thierry Coler récolte 3,99 % (224 voix).
mars 15th, 2026
Municipales 2026 en Martinique : Yan Monplaisir réélu à Saint-Joseph dès le 1er tour. Il obtient 61,07 % des suffrages exprimés (3431 voix) . Laurent Saint-Honoré culmine à 34,94% (1963 voix). Thierry Coler récolte 3,99 % (224 voix).
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