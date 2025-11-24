Ouverture du Premier restaurant Renée en Martinique

novembre 24th, 2025

La saga de cette famille guadeloupéenne se poursuit aujourd’hui en Martinique avec l’inauguration de ce premier restaurant hors de la Guadeloupe.

Est-ce que la grand-mère Renée Reynaud, en se lançant au début des années 60, dans la fabrication de pâtisseries vendues au panier dans les rues de Pointe-à-Pitre, avait imaginé que onze établissement portant l’enseigne Renée fleuriraient en Guadeloupe, que ses petits-fils Gil et Karl, fort d’études supérieures de commerce, ouvriraient une franchise « Emergence » de la marque Renée en Martinique ?

Vendredi en début de soirée, une petite foule a pu rencontrer la famille Reynaud, de la fondatrice Rénée, au fils, Alain et son épouse, et échanger avec elle.

Sous la direction de Kevin Bellegarde, jeune martiniquais franchisé, depuis ce matin 05:30, le restaurant situé à l’entrée de la zone de Cocotte à Ducos accueille les clients.

Aurélie Nella , maire de Ducos et Gil Reynaud

