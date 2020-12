Quand la France viole la pensée et l’âme de Césaire…les nègres applaudissent en bon dard et en tout cas car ils ont la tête dans le cul

Pour comprendre ce titre, il faut lire Aimé Césaire. Il faut l’écouter et il faut surtout l’entendre car il n’est pas tendre avec son positionnement dans l’espace. Son univers n’est pas rose. Il est nègre. Nègre comme un vit libre.

En 1980, le poète issu de Martinique sans l’ombre d’un si, déclarait ceci lors d’un entretien accordé au « Journal guadeloupéen » : « Si vous voulez savoir ce que je suis, je ne suis pas le maire de Fort-de-France, je suis un Nègre Marron. Mentalement, je suis un Nègre Marron. Je refuse de baisser la tête devant qui que ce soit, je refuse les grands frères, je refuse les tontons, je refuse que l’on me montre la route, la route je la trouverai moi-même avec mon peuple. […] Je ne baisserai jamais la tête devant un préfet parce que je ne suis pas un courtisan, je me fous des ministres parce que je suis un Nègre fondamental : c’est cela qu’ils comprennent. Et le reste, cela ne prendra jamais sur moi, ni la flatterie, ni le carriérisme.J’aurais pu faire carrière et me contenter d’un strapontin et être un sous ministre nègre, mais cela ne m’intéresse pas, je crache sur cela. C’est parce que je suis un homme de ce peuple, un Antillais et un Nègre. […] Je suis un homme et je ne veux être le petit frère de qui que ce soit. »

Alors le Panthéon, les ceci, les cela il en avait rien à cirer je vous assure. Néanmoins ces jours-ci, en France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, Césaire est mis à toutes les sauces. C’est un chacha.

La Fondation pour la mémoire de l’esclavage, une structure pilotée par les blancs, l’intègre dans une campagne dans le métro parisien intitulé « Mondes Créoles ». Tjip. Quand on sait ce qu’il pensait de la créolité…ça fait sourire et même rire. Beaucoup. Trop même.

L’autre insulte, c’est cette salle nommée Aimé Césaire à l’Assemblée nationale. Eh oui c’est une grasse insulte. Faire cohabiter le père de la Négritude avec celui du Code Noir. C’est même une injure. Un viol. Une sodomie non consentie. Une atomisation du rectum. En bon dard et en tout cas car…ils ont la tête dans le cul.