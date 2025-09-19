Qui abuse de la faiblesse d’Alfred Marie-Jeanne ? : Enquête et révélations
Quand on connaît Alfred Marie-Jeanne, quand on connaît Maguy Marie-Jeanne, quand on connaît l’avocat Philippe Edmond-Mariette, quand on connaît la relation qu’il y a depuis 20 ans entre l’avocat Alex Ursulet et son client qui a été le premier président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, on est en droit de se poser la question !
Pire, on est en droit de se poser…des questions, voire trop de questions.
Qui dit la vérité ?
Qui manipule ?
Qui a rédigé ce fameux courrier ?
Qui a signé ce document ?
Qui ment ?
À Bondamanjak, on est en pleine investigation et dès que notre démarche sera terminée , on donnera toute la vérité sur ce qui ressemble fort à une manipulation empreinte de spécificités créoles.
Les plus avisés se diront : « est ce vraiment la peine ?
Mais la réponse est oui, pour éviter tout malentendu entre personnes tendues. bien entendu.
À suivre…
gilles dégras