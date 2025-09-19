Qui abuse de la faiblesse d’Alfred Marie-Jeanne ? : Enquête et révélations

Quand on connaît Alfred Marie-Jeanne, quand on connaît Maguy Marie-Jeanne, quand on connaît l’avocat Philippe Edmond-Mariette, quand on connaît la relation qu’il y a depuis 20 ans entre l’avocat Alex Ursulet et son client qui a été le premier président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, on est en droit de se poser la question !

Pire, on est en droit de se poser…des questions, voire trop de questions.

Qui dit la vérité ?



Qui manipule ?

Qui a rédigé ce fameux courrier ?

Qui a signé ce document ?

Qui ment ?



À Bondamanjak, on est en pleine investigation et dès que notre démarche sera terminée , on donnera toute la vérité sur ce qui ressemble fort à une manipulation empreinte de spécificités créoles.

Les plus avisés se diront : « est ce vraiment la peine ?

Mais la réponse est oui, pour éviter tout malentendu entre personnes tendues. bien entendu.

À suivre…

gilles dégras