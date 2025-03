QUI veut la peau de BERNARD HAYOT ?

Est-ce un hasard si depuis 6 mois une véritable tempête s’est abattue sur le Groupe Bernard Hayot (GBH) en Martinique. Tout allait bien pourtant.

Même l’épisode du turbulent RPPRAC avait été maîtrisé avec la même brutalité habituelle. Préfet /gendarme/presse/justice…Rodrigue était en prison, Stéphane vaquait à ses occupations, la situation était sous contrôle et Bernard pouvait souffler dans son palais de Frégate…et puis patatras !!!





Un dénommé Fausten journaliste d’investigations à Libération libère les maussades maux des mots et dépose calmement une bombe qui fait beaucoup de dégâts . Mais le bruit ne fait pas de bien et il s’agissait de réagir vite afin d’éteindre l’incendie.

Se succède une plainte citoyenne contre le GBH pour non publication des comptes. Puis le ministre d’État Manuel Valls remet le couvert et une couche avec une inédite déclaration de guerre historique. Panique à bord. Ça s’agite sec dans le gîte béké. Ça gîte, ça tangue. Ça sent le Titanic qu’on nique.

Réaction avec une série de communiqués de presse enfantins puis des annonces d’attaques en diffamation tout azimut contre des journalistes, un avocat…

Qui peut se cacher derrière une telle machination ? Tout cela peut-il se faire sans l’accord du premier ministre et le Président de la République ? Qui peut avoir l’imagination, l’audace de s’attaquer à un groupe qui fait 5 milliards de chiffre d’affaires ?

Ils cherchent. Il cherche et ne trouvent pas, se perdent en conjecture …le caractère inédit, l’envergure de l’opération dit la force de celui ou de ceux qui sont derrière ce carnage.

Comment peut-il savoir, ce salaud, que le Parquet de Paris est saisi ?

Comment sait-il que le Groupe Bernard Hayot (GBH) a transféré son siège social en région parisienne ?

Comment sait-il que des perquisitions sont prévues ?

Et…SURTOUT comment sait-il que la mise en examen tombera sur le GBH…avant le 15 mai 2025 ?

Il le sait parce que le Groupe le sait et que l’information a fuité au plus haut niveau de l’État français.

À suivre…

gilles dégras